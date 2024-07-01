Молодежи Тобольска расскажут, как развить креативное мышление

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежи Тобольска расскажут, как развить креативное мышление на Дне PR-специалиста в мультицентре "Моя территория" в Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4) 27 июля.

В 15 часов участники мероприятия познакомятся с профессией PR-специалиста, узнают, почему он важен в команде, а также создадут PR-стратегию для социального проекта. Здесь пройдут лекции от сооснователя брендингового агентства Svart, PR-специалиста и маркетолога Анны Сварт. Тоболяки узнают об основах профессии и актуальных тенденциях в области пиара и коммуникаций. На практическом занятии от эксперта "Учимся генерировать в команде" получат информацию о методах генерации идей в команде и научатся работать над собственными проектами, а также повысят уровень креативности благодаря выполнению различных заданий и упражнений.

Участники обсудят свои идеи, определят цели и выберут PR-инструменты для эффективного продвижения, пишет Мегатюмень.