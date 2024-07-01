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300 студенческих отрядов действуют в Уральском федеральном округе

Общество, 19:02 25 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 300 студенческих отрядов сформировано в Уральском федеральном округе, в них состоят почти 8 тыс. человек. В этом году количество студотрядов в УФО превысило показатели 2023 года в два раза.

"С каждым годом количество участников движения студотрядов в Уральском федеральном округе растет, — отметил полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев. — Молодежь активно подключается к реализации проектов в разных сферах, пробует себя в профессиях. Но главное — она учится трудиться, вносить свой вклад в создание комфортной среды, качественных услуг или востребованной продукции".

Большая часть студотрядов задействована в строительстве. Студенты выполняют демонтажные, штукатурно-малярные, арматурные и бетонные работы, занимается благоустройством территории и работой с инженерно-технической документацией.

Так, ребята участвуют в студенческой стройке "Уренгой" на объектах строительства компании "Роснефть", в строительстве межуниверситетского кампуса в Челябинске и других проектах.

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# студотряды

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