Путин открыл реконструированный тюменскими строителями роддом в Краснодоне

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Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии капитально отремонтированного специалистами из Тюменской области родильного дома в Краснодоне.

Выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России, которое провел Владимир Путин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за реконструкцию Краснодонского роддома.

Событие на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" прокомментировал член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе. Он отметил, жизнь в новых регионах наших братских народов в буквальном смысле возрождается. "Появление новых объектов медицинского направления или объектов образования и культуры вселяет уверенность в завтрашнем дне. Жизнь возвращает краски и улыбки на лица жителей новых регионов. Краснодон - это город молодогвардейцев и проезжая через город видишь, с каким трепетом относятся жители к своей истории прошлого и современного города, - сказал он. - Тюменская область вносит значительный вклад в восстановления новых территорий и выполняет, взятые на себя обязательства с ответственностью".

После капремонта сотрудники медучреждения смогут ежегодно принимать до 1 500 родов и обслуживать более 10 тыс. жительниц Краснодона и окрестных населенных пунктов.

В роддоме оборудованы комфортабельные палаты, четыре современных операционных, три индивидуальных родильных зала, а также налажена система централизованной подачи кислорода. В отделении неонатологии обустроены специальные палаты для новорожденных, где есть все необходимое для помощи самым маленьким жителям республики.

"На наших глазах на Луганщине формируется качественно новая медицина с гораздо более высоким уровнем оказания помощи. Еще раз слова огромной благодарности руководству и жителям Тюменской области", – сказал Леонид Пасечник.