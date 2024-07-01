  • 25 июля 202425.07.2024четверг
  • USD86,5502
    EUR94,3758
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северный

Путин открыл реконструированный тюменскими строителями роддом в Краснодоне

Общество, 13:46 25 июля 2024

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии капитально отремонтированного специалистами из Тюменской области родильного дома в Краснодоне.

Выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России, которое провел Владимир Путин, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за реконструкцию Краснодонского роддома.

Событие на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" прокомментировал член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе. Он отметил, жизнь в новых регионах наших братских народов в буквальном смысле возрождается. "Появление новых объектов медицинского направления или объектов образования и культуры вселяет уверенность в завтрашнем дне. Жизнь возвращает краски и улыбки на лица жителей новых регионов. Краснодон - это город молодогвардейцев и проезжая через город видишь, с каким трепетом относятся жители к своей истории прошлого и современного города, - сказал он. - Тюменская область вносит значительный вклад в восстановления новых территорий и выполняет, взятые на себя обязательства с ответственностью".

После капремонта сотрудники медучреждения смогут ежегодно принимать до 1 500 родов и обслуживать более 10 тыс. жительниц Краснодона и окрестных населенных пунктов.

В роддоме оборудованы комфортабельные палаты, четыре современных операционных, три индивидуальных родильных зала, а также налажена система централизованной подачи кислорода. В отделении неонатологии обустроены специальные палаты для новорожденных, где есть все необходимое для помощи самым маленьким жителям республики.

"На наших глазах на Луганщине формируется качественно новая медицина с гораздо более высоким уровнем оказания помощи. Еще раз слова огромной благодарности руководству и жителям Тюменской области", – сказал Леонид Пасечник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , Леонид Пасечник , ЛНР , медицинская помощь

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:46 25.07.2024Путин открыл реконструированный тюменскими строителями роддом в Краснодоне
13:35 25.07.2024Мемориальную доску геологической славы открыли в Тюмени
13:24 25.07.2024Карбоновая школа собрала в Тюмени 100 школьников из разных регионов и стран
13:12 25.07.202415 тыс. человек посетили Исетскую больницу после капремонта