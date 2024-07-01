В России откроют центр компетенций по созданию новых химических веществ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Головной центр компетенций по разработке и созданию новых материалов и химических веществ сформируют в России. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратсессии по нацпроекту "Новые материалы и химия".

Центр будет вести экспертно-аналитическое сопровождение соответствующих работ, сформирует единый реестр материалов, химических веществ и технологий их производства. Предполагается, что он может появиться на базе НИЦ "Курчатовский институт", предложение будет рассмотрено Минпромторгом до 12 августа.

До 20 августа Минпромторг, Минобрнауки и Минфин представят предложения о создании в научных и образовательных организациях необходимой инфраструктуры для производства новых материалов и химических веществ в микро- и малых объемах.

Минпромторг, Минэкономразвития, Минздрав, Роспотребнадзор и Росстандарт подготовят до 20 августа технический регламент обеспечения безопасности для потребителей при создании химической продукции.

Подготовить предложения по поддержке производителей критически важной химической продукции, редких и редкоземельных металлов, биотехнологий и композиционных материалов до 20 августа поручено Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития.