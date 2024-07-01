В Тюмени снимают видеокурс по семейным киноиграм

| Фото: "Ноль плюс" | Фото: "Ноль плюс"

Видеокурс по семейным киноиграм снимают команда системы "Ноль плюс" и межфандомное объединение Geek Galaxy в Тюмени. Это будут пособия для педагогов и родителей по использованию игровых методик в воспитании и образовании детей, сообщают организаторы.

Авторы курса сочетают два направления, вызывающие неизменный интерес у детей и подростков: непосредственно игры и кинематограф. Они рассказывают, какие игры существуют, в чём их особенности и преимущества, а также учат, как создать уникальную игру на основе фильмов и мультфильмов, которые нравятся детям.

Уроки опубликуют на сайте онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" в сентябре, и сопровождать их будут методические материалы и рекомендации по практическому применению.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.