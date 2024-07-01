Совместные музейные проекты реализуют Тюменская область и Казахстан

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Соглашение о сотрудничестве заключили Национальный музей Республики Казахстан и Тюменское музейно-просветительское объединение. Оно предусматривает разработку и реализацию совместных музейных проектов, внедрение новых технологий и научных разработок, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Музеи объединяют людей, создают мосты между культурами и способствуют взаимопониманию. Соглашение будет способствовать культурному обогащению наших народов. Уверена, что наше сотрудничество будет и долгосрочными, и эффективным", — отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В свою очередь замдиректора по научной работе Национального музея Республики Казахстан Акмарал Ибраева подчеркнула, что их музей входит в число важнейших культурных объектов страны. Подписание соглашения даст новые возможности для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.