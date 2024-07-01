Тюменские поисковики обучаются работе в медиа

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Участники поисковых отрядов Тюменской области обучаются SMM-продвижению в социальных сетях, основам связей с общественностью, фото- и видеосъемке в полевых условиях.

Знания об основах журналистики в поисковой деятельности ребята получают в рамках образовательного курса "Медиа & поиск", сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Юные поисковики освоят навыки организации пресс-конференций, взаимодействия со СМИ и освещения просветительских мероприятий, научатся работать на интернет-портале Областного поискового центра. Также ребят ждет медиатур в экспедиции на места сражений Великой Отечественной войны.