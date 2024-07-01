  • 31 июля 202431.07.2024среда
  • USD86,3300
    EUR93,2947
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские поисковики обучаются работе в медиа

Общество, 11:41 31 июля 2024

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Участники поисковых отрядов Тюменской области обучаются SMM-продвижению в социальных сетях, основам связей с общественностью, фото- и видеосъемке в полевых условиях.

Знания об основах журналистики в поисковой деятельности ребята получают в рамках образовательного курса "Медиа & поиск", сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Юные поисковики освоят навыки организации пресс-конференций, взаимодействия со СМИ и освещения просветительских мероприятий, научатся работать на интернет-портале Областного поискового центра. Также ребят ждет медиатур в экспедиции на места сражений Великой Отечественной войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , медиа , поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 31.07.2024Магистрантов ТИУ учат конструировать медицинские приборы
12:36 31.07.202422 победителя и призера олимпиад зачислены в ТюмГУ
12:15 31.07.2024В новый нацпроект "Кадры" включат четыре программы
12:14 31.07.2024Тюменские нейрохирурги прооперировали двух жительниц Таджикистана с болезнью Паркинсона