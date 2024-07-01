Тюменские нейрохирурги прооперировали двух жительниц Таджикистана с болезнью Паркинсона

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Двум пациенткам с болезнью Паркинсона в Таджикистане тюменские врачи ФЦН провели высокотехнологичные операции. Специалисты работали по приглашению министерства здравоохранения Республики, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Впервые в истории Таджикистана мы провели стереотаксическую операцию при болезни Паркинсона. Прямо на операционном столе отключили тремор правой половины тела пациента. Такие операции в ФЦН на потоке, но во многих клиниках пока это не представляется возможным, вот мы и делимся своим опытом с коллегами ради здоровья людей", — рассказал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

Болезнь Паркинсона — это заболевание центральной нервной системы, в результате которой больной постепенно теряет контроль над своими движениями. К сожалению, болезнь не вылечивается, однако современные малоинвазивные нейрохирургические методы лечения, когда лекарственные препараты уже не помогают, способны значительно улучшить качество жизни пациентов.