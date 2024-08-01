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От юных тюменцев ждут заявок в школу креативных индустрий

Общество, 17:14 01 августа 2024

ТМПО

Отбор участников бесплатной образовательной программы в тюменской Школе креативных индустрий стартует 1 августа. Участниками могут стать школьники 8-11 классов и студенты колледжей и техникумов до 18 лет, сообщают организаторы.

Открытие школы пройдет в историческом парке "Россия – моя история" в сентябре. Тема – "Нейросети и искусственный интеллект". На обучение попадут 20 человек.

Для участия в конкурсном отборе необходимо: зарегистрироваться по ссылке, прикрепить не более пяти документов, подтверждающих достижения в конкурсах и олимпиадах за период с 2022 по 2024 г. С положением можно ознакомиться здесь.

Программа реализуется в сотрудничестве со школой инженерного резерва Тюменского индустриального университета и проводится на базе школы креативных индустрий Тюменского музейно-просветительского объединения.

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