Тюменцев приглашают на выставку трофейной техники стран НАТО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция "Сила V правде – гордость и победа" откроется в Тюмени 5 августа. Выставка будет работать с 10 до 21 часа по адресу: ул. Максима Горького, 66 (около ТЦ "Гудвин").

Как сообщает информационный центр правительства региона, на площадке представят военную технику производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

"Проходите посмотреть на эту неповоротливую груду металлолома, которую ежедневно ваши дети, отцы, братья, друзья жгут и бьют на передовой. Каждый ваш визит придает нам сил и уверенности в наше правое дело. Не оставайтесь в стороне — тогда враг будет побит и победа будет за нами!", – сказал командир танка Т-72 с позывным "Админ".

Видео информационного центра правительства Тюменской области