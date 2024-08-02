  • 2 августа 20242.08.2024пятница
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменцев приглашают на выставку трофейной техники стран НАТО

Общество, 09:09 02 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция "Сила V правде – гордость и победа" откроется в Тюмени 5 августа. Выставка будет работать с 10 до 21 часа по адресу: ул. Максима Горького, 66 (около ТЦ "Гудвин").

Как сообщает информационный центр правительства региона, на площадке представят военную технику производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

"Проходите посмотреть на эту неповоротливую груду металлолома, которую ежедневно ваши дети, отцы, братья, друзья жгут и бьют на передовой. Каждый ваш визит придает нам сил и уверенности в наше правое дело. Не оставайтесь в стороне — тогда враг будет побит и победа будет за нами!", – сказал командир танка Т-72 с позывным "Админ".

Видео информационного центра правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , техника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:05 02.08.2024Актеры Тюменского театра кукол поставят спектакли в музее
09:54 02.08.2024Теплые выходные с небольшими дождями обещают синоптики тюменцам
09:20 02.08.2024В 2011 году в Тюмени начал работу Федеральный центр нейрохирургии
09:09 02.08.2024Тюменцев приглашают на выставку трофейной техники стран НАТО