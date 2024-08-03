В районах Тюменской области готовят котельные к новому отопительному сезону

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115 котельных, 101 км сетей теплоснабжения насчитывается в коммунальном хозяйстве Тюменского района. И всю эту инфраструктуру, а также 648 жилых домов и 191 социальный объект надо подготовить к зиме, написала глава муниципального образования Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

"Специалисты МУЖЭП с. Онохино обслуживают несколько муниципальных образований: Онохинское и Червишевское, Успенское и Переваловское, Горьковское, Кулаковское и Новотарманское, Салаирское и Наримановское. Директор предприятия Наталья Савина грамотно распределяет кадры и ресурсы, чтобы в каждой территории в соответствии с графиком прошли ремонтные работы. Администрация района выделила средства на ремонт муниципальных котельных и спецтехники. Сейчас идет промывка, промышленная наладка и регулировка котлового оборудования, частичная замена вышедших из строя задвижек", - рассказала она.

В Перевалово из-за износа и коррозии пришли в негодность подземные сети теплоснабжения, их перекладывают поверху. По словам главного инженера МУЖЭП с. Онохино Олега Лепихина, обслуживать надземные сети проще, меньше средств будет уходить на ремонт.

К концу лета основные работы по подготовке к отопительному периоду должны завершиться, заверила глава Тюменского района.

В Уватском районе в котельных Туртасского коммунального предприятия проведена диагностика оборудования и инженерных сетей, завешаются ремонтные работы. Сейчас проводится промывка и опрессовка внутренних тепловых сетей бюджетных учреждений. На объектах теплоснабжения побывал глава Вячеслав Елизаров.

"Чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без проблем, с коллегами проводим выездные проверки объектов ЖКХ. На днях побывали в Туртасе и Горнослинкино. Для надежного и бесперебойного прохождения отопительного периода подготовлен запас материально-технических средств для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также запас горюче-смазочных материалов для оперативной ликвидации аварий. Сотрудники коммунального предприятия, задействованные в сфере теплоснабжения, прошли обучение и успешно сдали советующие экзамены", - сообщил он подписчикам своих аккаунтов в соцсетях.