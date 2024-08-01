Тюмень в 2020 году получила статус "Столица термальных вод России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Статус "Столица термальных вод России" присвоили Тюмени в 2020 году. Открыли термальный сезон в регионе губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

На церемонии она вручила губернатору знак "Тюмень — столица термальных вод", отметив, что термальный сезон открывается впервые в истории российского туризма.

"Радует, что событие состоялось, несмотря на пандемию. Регион однозначно может претендовать на роль фишки этого зимнего сезона и на роль новой точки на туристической карте нашей страны, в которой невероятным и неожиданным образом совмещаются оздоровительный отдых, термы и богатое культурно-историческое многовековое наследие, которое здесь так бережно хранят", - поделилась впечатлениями Зарина Догузова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Несмотря на то, что сейчас горячие источники, ставшие брендом региона, работают круглогодично, официально оздоровительный сезон стартует именно в ноябре. В 2024 году в Тюменской области запланировано проведение юбилейного фестиваля. Для тюменцев и гостей города разрабатывают масштабную программу.

| Фото: Telegram-канал администрации Тобольска | Фото: Telegram-канал администрации Тобольска

Развивается в тот год туризм и в Тобольске. Новым центром отдыха для горожан и туристов становится обновленная Базарная площадь. Ее сделали благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, здесь расположился большой удобный каток с пунктом проката инвентаря, были организованы самые разные интерактивные площадки для детей и взрослых, резиденция Деда Мороза. В колоритных ярмарочных домиках местные предприниматели продавали подарки ручной работы, сувениры тобольских мастеров, горячие напитки и выпечку.

В этом же году началась пандемия коронавируса. Из-за нее в России в начале года действовал режим самоизоляции, поэтому молодежные пространства области запустили для тюменцев проект "Лучше дома". В режиме онлайн проводились мастер-классы, образовательные лекции, велась афиша и другие мероприятия. За два месяца работы медиаконтент посмотрели более 6 млн пользователей из разных уголков мира, сообщает Медиацентр молодежной политики региона. В полпредстве тюменский проект оценили как один из лучших в Уральском федеральном округе.

"Этот опыт показал, что коллаборация — это всегда намного лучше, чем действовать в одиночку", — поделилась руководитель медиацентра Александра Оверченко.

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Конец года, когда частично были сняты ограничительные меры, завершился поездкой президента России Владимира Путина на комбинат "ЗапСибНефтехим" – крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью два миллиона тонн полимеров в год. Он осмотрел центральную операторную комбината, ознакомился с образцами готовой продукции.

"Мы ехали по территории завода в темное время суток, завод красиво светится, как сказка. Думаю, президент был впечатлен не только масштабом и значимостью, но и тем, в какие сроки проект был реализован. Это уникальный опыт мирового масштаба, воплощенный СИБУРом в России", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Виктория Макарова