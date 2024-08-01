2019 год: в Тюменской области стартовало строительство завода "Фармасинтез"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2019 год выдался насыщенным на события, которые повлияли на социальное и экономическое развитие Тюменской области. Уже 5 января стало известно, что проект "Тобольск – духовная сила России" удостоен премии правительства РФ. Он стал одним из 10 награжденных проектов со всей страны. Учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии страны.

В конце января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе 229,6 га земель лесного фонда, относящихся к Тобольскому лесничеству, в категорию земель социального назначения – "для размещения объектов аэропорта". С этого момента идет отсчет истории создания тобольской аэрогавани.

Президент компании "Фармасинтез" Викрам Пуния объявил о начале строительства крупнейшего в Европе завода по производству гормональных препаратов 1 февраля. Уже через два года на этой промплощадке будут выпускать до 2 млн упаковок лекарств в месяц, через три наладят производство в цехе гормональных препаратов. В 2024 г. ООО "Фармасинтез-Тюмень" построит и запустит в работу центр разработки и внедрения технологий. 28 ученых-химиков, технологов будут работать в нем. Это позволит ускорить выпуск совершенно новых для страны лекарств.

Во Дворце искусств "Нефтяник" имени В. И. Муравленко состоялась премьера историко-приключенческой киноленты, снятой на территории региона "Тобол". Фильм посвящен Сибири времен Петра I. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, картина, выйдя на большие экраны кинотеатров, поднимет новую волну интереса к истории Сибири, привлечет внимание к региону еще большего числа туристов: "Уверен, ни один зритель не останется равнодушным, кто-то по-новому посмотрит на исторические события, узнает подробности, а кто-то откроет Сибирь заново".

Ялуторовск заявил о себе как о блинной столице страны. Именно в Масленицу 2019 года блинопекам удалось не только испечь трехметровый блин, но и перевернуть его. На это потребовались тренировки в течение 13 лет, а также пять литров подсолнечного масла, тысяча яиц, почти 70 кг муки и 60 литров молока. Событие стало значимым в туристической отрасли региона и страны, вокруг него создана инфраструктура, включая и просветительские проекты о кулинарных традициях Западной Сибири. К примеру, в школах Ялуторовска на Масленичной неделе проводят уроки блиноведения, а команды из разных районов и компаний осваивают первенство на битве блинопеков.

Агрофирма "КРиММ" построила завод по переработке картофеля мощностью 30 тыс. т в год. Две линии по производству охлажденной продукции и пастеризованной, а также сам выращенный корнеплод находятся в одном месте. Это дает существенную экономию транспортных расходов, что сказывается на конечной цене продукта. Пастеризованные овощи упоровского производителя можно приобрести во всех супермаркетах региона. Тюменский "КРиММ" является крупнейшим на постсоветском пространстве центром картофелеводства, снабжая элитным семенным материалом десятки стран.

В Тюменском президентском кадетском училище принимали более 1,2 тыс. участников форума молодежи шести регионов Уральского федерального округа "Утро-2019". Лейтмотив мероприятия - найти единомышленников для создания совместных проектов, узнать о новых инструментах личного и профессионального развития и усовершенствовать навыки. Тюменской областью предложена новая тематика форума - креативный капитал.

Первый последний звонок прозвучал в истории Областной физико-математической школы. Аттестаты выпускникам вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Они поздравили 42 старшеклассников в Александровском саду Тюмени.

Тюменская область вошла в число пяти лучших регионов России по индексу качества городской среды. Высокую оценку эксперты и жители региона дали за комфорт, безопасность и насыщенность жизни в субъекте. Результаты индекса демонстрируют в том числе эффективность выполнения мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Впервые индекс был рассчитан в 2018 году, и с тех пор Тюменская область всегда находилась в топ-5 областей с лучшим значением данного индекса. В 2024 г. регион все также в лидерах, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Первый модернизированный кадровый центр открылся в Ишиме. Тюменская область вошла в число 16 пилотных субъектов Российской Федерации в реализации мероприятий по повышению эффективности службы занятости населения национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Кроме того, создан Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области. Ежегодно на его базе осваивают профессии, востребованные на рынке труда несколько десятков тысяч школьников. Для их ранней профориентации действуют 120 программ.

Оксана Корнеенкова