"Ловцы ветра", "Бесконечный автобус" и "Общежитие" появились на улицах Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре арт-объекта российских художников появились во время проекта "Морфология улиц" в Тюмени. Жители и гости областной столицы смогут любоваться интересными работами, созданными из стеклянной мозаики, переработанного пластика, текстиля в разных районах города.

Тюменская художница Rose Aspho создала ловцов ветра перед входом в "Контору пароходства".

"Идея инсталляции немножко наивная и детская. Я хотела поймать ветер. В конце мая были ураганные ветра, они разбрасывали мусор по городу. Я смотрела на все это, и меня возмутили эти ураганы. Так пришла идея арт-объекта. Он выполнен из пластинок, которые крутятся, шелестят, предвещают ветер и символично его ловят", - сказала художница.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На пятидневной лаборатории жители города помогали художнице создавать ловцов из переработанного пластика. Пластины вырезали из бутылок, затем термически их обрабатывали.

"За два года команда "Морфологии" пришла к необычному формату, когда в большей части работ принимают участие горожане. Нам очень важно вовлекать людей, чтобы они сами приходили, как в случае Rose", - поделилась руководитель проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще один проект, в котором участвовали 29 жителей города, называется "Тюменский алфавит", автор — художница из Санкт-Петербурга Анастасия Иваненко. Полотно можно будет увидеть в сквере по ул. Республики, 21.

"У нас получается текстильный коллективный холст, где каждый вышивает свою личную историю, связанную с Тюменью. Человек с помощью ассоциаций на определенную букву вспоминал что-то доброе. На полотне можно увидеть мост Влюбленных, заброшенный элеватор, наличники и фонтан с Цветного бульвара", - прокомментировала художница.

"Общежитие" из мозаики московского художника Beat.C расположилось на трансформаторной подстанции возле ул. Водников, 5. Художник вместе с тюменцами создал мозаичное панно. Всего в работе приняли участие около 100 горожан. Стеклянную мозаику сначала собрали в рисунок, наклеили на сетку, после этого части общей картины на специальный клей прикрепили к стене трансформаторной будки. Персонажи адаптируются к заданному пространству рисунка, создавая своеобразное общежитие. На арт-объекте можно увидеть лягушек, цветы, баллончик с краской.

Работу "Бесконечный автобус" можно изучить на остановке по ул. Дружбы. Тюменка Ева Голянская стала самым молодым участником проекта. 13-летняя девочка вместе с мамой и волонтерами изобразила на остановке автобус с пассажирами.

"Как рассказывала Ева, она очень часто ездит по городу на автобусе, носит с собой скетч-бук и любит делать зарисовки. Так родилась идея "Бесконечного автобуса". Художница разместила на остановке разных персонажей, которых она встречала, и рассказала их истории", - отметила менеджер проекта Дарья Пасичник.

Добавим, в рамках "Морфологии улиц" в Тюмени в 2024 году также появились четыре мурала с изображением котиков, ребуса, музыки и человеческих чувств художников из Москвы, Воронежа и Санкт-Петербурга.

Юлия Божок