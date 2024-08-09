"Ловцы ветра", "Бесконечный автобус" и "Общежитие" появились на улицах Тюмени
Четыре арт-объекта российских художников появились во время проекта "Морфология улиц" в Тюмени. Жители и гости областной столицы смогут любоваться интересными работами, созданными из стеклянной мозаики, переработанного пластика, текстиля в разных районах города.
Тюменская художница Rose Aspho создала ловцов ветра перед входом в "Контору пароходства".
"Идея инсталляции немножко наивная и детская. Я хотела поймать ветер. В конце мая были ураганные ветра, они разбрасывали мусор по городу. Я смотрела на все это, и меня возмутили эти ураганы. Так пришла идея арт-объекта. Он выполнен из пластинок, которые крутятся, шелестят, предвещают ветер и символично его ловят", - сказала художница.
На пятидневной лаборатории жители города помогали художнице создавать ловцов из переработанного пластика. Пластины вырезали из бутылок, затем термически их обрабатывали.
"За два года команда "Морфологии" пришла к необычному формату, когда в большей части работ принимают участие горожане. Нам очень важно вовлекать людей, чтобы они сами приходили, как в случае Rose", - поделилась руководитель проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина.
Еще один проект, в котором участвовали 29 жителей города, называется "Тюменский алфавит", автор — художница из Санкт-Петербурга Анастасия Иваненко. Полотно можно будет увидеть в сквере по ул. Республики, 21.
"У нас получается текстильный коллективный холст, где каждый вышивает свою личную историю, связанную с Тюменью. Человек с помощью ассоциаций на определенную букву вспоминал что-то доброе. На полотне можно увидеть мост Влюбленных, заброшенный элеватор, наличники и фонтан с Цветного бульвара", - прокомментировала художница.
"Общежитие" из мозаики московского художника Beat.C расположилось на трансформаторной подстанции возле ул. Водников, 5. Художник вместе с тюменцами создал мозаичное панно. Всего в работе приняли участие около 100 горожан. Стеклянную мозаику сначала собрали в рисунок, наклеили на сетку, после этого части общей картины на специальный клей прикрепили к стене трансформаторной будки. Персонажи адаптируются к заданному пространству рисунка, создавая своеобразное общежитие. На арт-объекте можно увидеть лягушек, цветы, баллончик с краской.
Работу "Бесконечный автобус" можно изучить на остановке по ул. Дружбы. Тюменка Ева Голянская стала самым молодым участником проекта. 13-летняя девочка вместе с мамой и волонтерами изобразила на остановке автобус с пассажирами.
"Как рассказывала Ева, она очень часто ездит по городу на автобусе, носит с собой скетч-бук и любит делать зарисовки. Так родилась идея "Бесконечного автобуса". Художница разместила на остановке разных персонажей, которых она встречала, и рассказала их истории", - отметила менеджер проекта Дарья Пасичник.
Добавим, в рамках "Морфологии улиц" в Тюмени в 2024 году также появились четыре мурала с изображением котиков, ребуса, музыки и человеческих чувств художников из Москвы, Воронежа и Санкт-Петербурга.
Юлия Божок