Тюменские строители отметят профессиональный праздник велопробегом
Общество, 16:03 06 августа 2024
администрация Тюмени
Велопробег по автомобильным дорогам Тюмени проведет АО "Мостострой-11" и Областная федерация велосипедного спорта 8 августа ко Дню строителя.
На протяжении многих лет "Мостострой-11" вносит весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство областной столицы. Сотрудники филиалов и подразделений компании вместе с велоспортсменами проедут от скульптуры "Тюмень летящая" на 11 км Ялуторовского тракта до набережной Туры.
Торжественное открытие пробега начнется в 10 часов, велоколонна стартует в 10 часов 30 минут, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.