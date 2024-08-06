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Тюменские строители отметят профессиональный праздник велопробегом

Общество, 16:03 06 августа 2024

администрация Тюмени

Велопробег по автомобильным дорогам Тюмени проведет АО "Мостострой-11" и Областная федерация велосипедного спорта 8 августа ко Дню строителя.

На протяжении многих лет "Мостострой-11" вносит весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство областной столицы. Сотрудники филиалов и подразделений компании вместе с велоспортсменами проедут от скульптуры "Тюмень летящая" на 11 км Ялуторовского тракта до набережной Туры.

Торжественное открытие пробега начнется в 10 часов, велоколонна стартует в 10 часов 30 минут, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

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# велопробег , День строителя , Мостострой 11

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