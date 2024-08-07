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Новое творческое пространство "Зелень" открыли в Тюмени

Общество, 14:37 07 августа 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Новое творческое пространство "Зелень" открыли в тюменском центре "Дзержинец" по адресу ул. Ленина, 69а. В рамках открытия воспитанники сами сделали последний штрих в преображении помещения и сплели панно на стену, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Педагог Юлия Ерёмина познакомила подростков с техникой макраме и помогала им на всех этапах творческого процесса. В процессе работы ребятам удалось поближе познакомиться со сверстниками и с наставниками, а также рассказать о своих увлечениях.

В будущем в "Зелени" будут на регулярной основе проводиться творческие занятия. Желающие могут записаться на ближайшее занятие через сообщение в сообщество "Дзержинец" во ВКонтакте или по телефону 39-34-89.

Помещение центра "Дзержинец" было преобразовано в рамках муниципального конкурса грантов "Инициатива" в номинации "Социальная поддержка молодёжи" - в творческий проект #Идурисовать. Он направлен коррекцию эмоциональной и коммуникативной сферы детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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# дети , молодежное пространство , центр Дзержинец

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