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Компания "ТюменьЭнергоПроект" стала участником Строительно-индустриального кластера

Экономика, 11:21 09 августа 2024

t.me/tppto

Компания "ТюменьЭнергоПроект" вошла в состав Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Сотрудники кластера помогут проектировщикам реализовать сложные экономически эффективные и технически реализуемые проекты.

"ТюменьЭнергоПроект" - это 209 реализованных проектов, 120 положительных заключений экспертиз, 101 команда проектирования и изыскания. В этом уже убедились клиенты из 44 регионов РФ и партнеры - ведущие представители отраслей: "Роснефть"; "ЭНКО"; "Лукойл"; "РуссНефть" и другие.

Всего на сегодня в Строительный кластер входят более 30 компаний, еще 150 заявок находятся на рассмотрении.

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# строительно-индустриальный кластер

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