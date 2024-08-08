Для дачников Тобольска оборудовали более 100 стационарных торговых мест

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 торговых лотков и 111 стационарных мест для реализации горожанами продукции садоводства, огородничества, дикоросов и изделий народных промыслов оборудовали в Тобольске.

Все места на ярмарках предоставляются бесплатно, для этого достаточно подать заявку в отдел потребительского рынка, сообщает пресс-служба городской администрации.

Регулярно сотрудники полиции и департамента экономики администрации Тобольска проводят рейды по пресечению незаконной торговли. Специалисты напоминают: качество и безопасность товаров, реализуемых в городе стихийно, контролировать невозможно. Поэтому тоболякам советуют не рисковать и покупать садово-дачную продукцию в оборудованных для местах.