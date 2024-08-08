  • 8 августа 20248.08.2024четверг
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северный

Для дачников Тобольска оборудовали более 100 стационарных торговых мест

Общество, 18:21 08 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 торговых лотков и 111 стационарных мест для реализации горожанами продукции садоводства, огородничества, дикоросов и изделий народных промыслов оборудовали в Тобольске.

Все места на ярмарках предоставляются бесплатно, для этого достаточно подать заявку в отдел потребительского рынка, сообщает пресс-служба городской администрации.

Регулярно сотрудники полиции и департамента экономики администрации Тобольска проводят рейды по пресечению незаконной торговли. Специалисты напоминают: качество и безопасность товаров, реализуемых в городе стихийно, контролировать невозможно. Поэтому тоболякам советуют не рисковать и покупать садово-дачную продукцию в оборудованных для местах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дачники , Тобольск , торговля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:05 08.08.2024Спортивно-игровую площадку открыли в Ялуторовском районе
20:37 08.08.2024На выставке трофейной техники пройдет “Урок мужества” с ветеранами СВО
20:01 08.08.2024Более полутора тысяч участников зарегистрировались на “Тобольский марафон – 2024”
19:47 08.08.2024Тобольским спортсменам вручили награды в преддверии Дня физкультурника