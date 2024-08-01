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Оборот розничной торговли в Тюменской области в июне составил более 54 млрд рублей

Экономика, 16:32 11 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

54 млрд 661,9 млн рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области в июне нынешнего года. Это более чем на миллиард выше, чем в мае и апреле 2024 года, при этом на 430 млн меньше, чем в самом затратном месяце 2023 года — декабре.

Как сообщает Вслух.ру, исходя из численности населения региона, каждый житель в среднем оставил на кассах более 33,8 тыс. рублей. Всего за первое полугодие тюменцы потратили более 313 млрд рублей. Это на 15,7% выше показателя прошлого года.

Основная часть расходов, а это 162 млрд 594,4 млн рублей, приходится на непродовольственные товары.

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