Оборот розничной торговли в Тюменской области в июне составил более 54 млрд рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

54 млрд 661,9 млн рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области в июне нынешнего года. Это более чем на миллиард выше, чем в мае и апреле 2024 года, при этом на 430 млн меньше, чем в самом затратном месяце 2023 года — декабре.

Как сообщает Вслух.ру, исходя из численности населения региона, каждый житель в среднем оставил на кассах более 33,8 тыс. рублей. Всего за первое полугодие тюменцы потратили более 313 млрд рублей. Это на 15,7% выше показателя прошлого года.

Основная часть расходов, а это 162 млрд 594,4 млн рублей, приходится на непродовольственные товары.