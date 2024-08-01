Советы по садовым работам в августе дали тюменцам

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Как правильно провести работы по поливу и подкормке на дачном участке в августе, рассказали специалисты ФГБУ "Россельхозцентр".

Особенно актуален в этот отрезок лета полив, если долго нет осадков. Это необходимо делать и перед подкормкой плодовых деревьев. Расход воды зависит от возраста растений. Рекомендуется вырыть канавы для полива вокруг дерева, ориентируясь по кроне, а потом по кругу внести удобрения и закопать.

В подкормку следует включить фосфорно-калийные удобрения, удобрения на основе гуминовых кислот, например, агрохимикат "Здоровый урожай". При незначительном нынешнем урожае подкормить плодовые деревья все равно необходимо, ведь идет закладка плодовых почек будущего урожая. Корни садовых деревьев забирают из почвы максимальное количество необходимых им для формирования плодов веществ, а значит, без подкормки стабильных урожаев не получить. Процедуру целесообразно проводить за двадцать дней до массовой уборки плодов, чтобы растения вовремя получили необходимое питание, пишет Тюменская область сегодня.