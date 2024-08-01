День Викуловского и Омутинского районов отметят на Цветном бульваре

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

День Викуловского и Омутинского районов отметят в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 12 августа.

С 18 часов до 19 часов 30 минут состоится концертно-просветительская программа, с 20 часов до 20 часов 40 минут — мастер-класс по зумбе, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Экспозиция на Цветном бульваре, приуроченная к юбилею региона, работает до 22 сентября.