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На площадке завода по переработке гороха в Ишимском районе побывали гости Дня поля

Экономика, 15:21 14 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительную площадку завода глубокой переработки гороха "Протеинсиб" посетили участники регионального Дня поля, проходящего в Ишимском районе 14 августа.

Как рассказал гостям генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный", инициатор инвестпроекта Сергей Мамонтов, окончание строительства запланировано на 2026 год.

Напомним, что первую линию по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе в октябре 2023 года. По сломам Сергея Мамонтова, предприятие рассчитано на 70 тыс. тонн сырья. Здесь будут производить три вида продукции: изолят, клетчатку и крахмал.

"Предприятие даст 190 рабочих мест, "взращивать" специалистов будет наше предприятие "Аминосиб", наш отдел кадров, преимуществ будет у жителей Ишимского района. Обучим "с нуля", - добавил он.

Проект поддержало региональное правительство. Переработкой гороха предприятие займется после реализации второго этапа строительства.

Агрохолдинг "Юбилейный" инвестировал в проект 6 млрд 700 млн рублей. Значительную часть продукции "Протеинсиб" готов отправлять на экспорт.

Николай Ступников

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# День поля , Ишимский район

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