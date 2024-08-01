Тюменские ЖК вошли в топ лучших в России

| Фото: Пресс-служба департамента экономики Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента экономики Тюменской области

Представители строительной индустрии Тюменской области вошли в число призеров летнего этапа федерального градостроительного конкурса ТОП ЖК–2024. сообщает пресс-служба регионального департамента экономики.

Награждение состоялось в рамках VII конференции "Цифровизация в девелопменте. Стадия "Маркетинг, продажи". В номинации "Лучшая инфраструктура отдыха от застройщика" первое место занял поселок таунхаусов "Зеленые Аллеи". В номинации "Лучшая организация мест для хранения в МКД" третье место - у ЖК "Румянский". В номинации "Лучшая среда для формирования добрососедства" на втором месте оказался ЖК "Айвазовский City". В номинации "Лучший подземный паркинг" в тройку лидеров вошел ЖК "Квартал Культура".

Всего к участию в конкурсе было допущено 564 заявки. Эксперты рассматривали 282 жилых комплекса от 149 застройщиков из 54 регионов России.

В департаменте добавили, что в 2024 году в Тюменской области продолжается активное развитие жилищного строительства. За первую половину года в эксплуатацию введено 1,5 млн кв. метров жилья, что составляет 123,2% к уровню января-июля 2023 года.

В расчете на душу населения ввод составил 0,94 кв. метров - это в 2,2 раза выше среднероссийских значений (0,42 кв. метра). По данному показателю Тюменская область занимает 2 место среди субъектов РФ и сохраняет лидирующую позицию среди регионов УФО.