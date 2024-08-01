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Юный блогер из Тюменской области посетит детский центр "Океан"

Общество, 16:53 17 августа 2024

общество "Знание" | Фото: общество "Знание"

Ученица школы № 4 Заводоуковска Ксения Заболотная стала участницей смены "Знание.Авторы", которая пройдет во Всероссийском детском центре "Океан". Всего туда отправится 100 лучших юных блогеров со всей страны.

Ребята будут учиться создавать просветительский контент, развивать эмоциональный интеллект, формировать контент-планы. Смена пройдет с 20 октября по 9 ноября во Владивостоке, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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# блогеры , Заводоуковск

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