Мошенники похитили у жительницы Тюменской области 65 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

65 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Голышмановского городского округа под предлогом продления SIM-карты, сообщает УМВД по Тюменской области.

Потерпевшей позвонила неизвестная женщина, которая представилась оператором сотовой компании и сообщила об истечении срока действия SIM-карты и необходимости её продления.

Заявительница продиктовала звонившей свои паспортные данные и разговор прекратился. Затем женщине поступил звонок от лже-сотрудницы портала государственных услуг.

Собеседница сообщила, что ранее ей звонили мошенники, которые оформили доверенность на распоряжение денежными средствами от её имени на другого человека, и перевела разговор на сотрудника банка.

Лже-банкир убедил потерпевшую сберечь свои деньги и перевести все сбережения на "безопасный счёт", назвав реквизиты банковских карт и коды из SMS.

Женщина выполнила все условия, после чего ей сообщили о блокировке банковских карт и разговор прекратился. Тогда заявительница решила перезвонить на горячую линию банка, где узнала о списании средств с её счёта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счёта". Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.