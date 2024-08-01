ВТБ поддержит Тобольский марафон

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Банк стал партнером Тобольского марафона и примет участие в организации крупнейшего летнего спортивного события в регионе. Масштабный забег состоится 25 августа. Заявки на преодоление 7 видов дистанций различной протяженности подали уже около 2 тыс. спортсменов и любителей бега.

ВТБ впервые финансово и организационно поддерживает тобольский проект. Маршрут марафона проложен по историческим местам духовной столицы Сибири, состязания в скорости и выносливости пройдут среди главных туристических достопримечательностей. А в день марафона будет открыт ещё один арт-объект.

"Нам важно поддержать спортивные увлечения, стремление к здоровому образу жизни земляков, сохранение истории и культуры городов, в которых мы работаем. ВТБ помогает в организации забега, а также в реализации идеи команды Тобольского марафона и скульптора Дмитрия Прибыльнова. Есть в городе 10 фигур ангелов, они глубоко связаны с легендой о Тобольске и его предназначении. Но среди них не было такого, который рассказал бы жителям и гостям о спортивных достижениях тоболяков, а их немало! 25 августа в городе появится одиннадцатый ангел с именем Стремящийся, он станет новым местом притяжения для всех, кто любит спорт и вдохновляется победами", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

В этом году марафон посетят участники и гости со всей России. По данным регистрации, конкуренцию жителям Тюменской области за главные призы составят атлеты из Свердловской, Томской, Рязанской, Омской, Новосибирской областей, Пермского, Краснодарского и Красноярского края, Казани, Санкт-Петербурга, Ямала и Югры.

Тобольский марафон пройдет в 2024 году во второй раз и будет посвящен 190-летию великого учёного Дмитрия Менделеева. Для самых юных участников соревнований подготовлены трассы в 500 м и 1 км. Взрослые выйдут на старт дистанций в 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Откроет марафон дружеский забег мэров, маршрут которого пройдет вокруг Тобольского кремля.