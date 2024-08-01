Участник СВО стажируется в ГУС Тюменской области

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Участник СВО Виктор Квасов на этой неделе проходит стажировку в Главном управлении строительства Тюменской области, сообщает ведомство.

Накануне он ознакомился с деятельностью управлений градостроительной и жилищной политики ГУС ТО. 20 августа начальник управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО Ольга Кушнир поделилась особенностями планирования и строительства социальных объектов в регионе.

По предложениям профильных ведомств ГУС ТО на 3 года формирует перечень объектов строительства. Это школы, детские сады, поликлиники, дома культуры и другие учреждения. Часто проекты применяются повторно, что делает строительство выгоднее и быстрее.

Участнику программы "Время героев" показали проекты самых интересных объектов, в том числе и концепцию Межуниверситетского кампуса мирового уровня.

В рамках стажировки Виктор посетил школу и детский сад в мкрн. Мелиораторов. Школа на 1 тыс. 100 мест готова на 80 %. Подрядчик планирует сдать объект по графику в декабре 2024 года. Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории.

"Качество строительства довольно высокое. Очень рад, что такие школы возводятся в регионе, в стране. Всё для образования. Мы, к сожалению, в таких школах не учились, но наши дети будут", - подчеркнул Виктор Квасов.

Он особо акцентировал внимание на строительстве детских садов. Строящееся на ул. Сидора Путилова дошкольное учреждение на 330 мест планировалось открыть в 2025 году. Однако, подрядная организация, в портфеле которой уже есть 8 реализованных типовых проектов, справилась на год раньше.

21 августа Виктор Квасов ознакомится с обязанностями инспектора управления Госстройнадзора ГУС ТО. Вместе со специалистами он посетит ряд площадок строительства многоквартиных домов и узнает подробнее о контрольно-надзорной деятельности управления. А в конце недели - с деятельностью управления транспорта и дорожного хозяйства, в том числе побывает на крупных инфраструктурных стройках.