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В новом детском саду на Мелиораторов Тюмени приступили к внутренним работам

Экономика, 12:18 08 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К внутренним отделочным работам приступили строители в новом детском саду микрорайона Мелиораторов в Тюмени. Они укладывают плитку, клеят обои, а также завершают монтаж систем электроснабжения и освещения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Ведем работы и по благоустройству участка. Устанавливаем малые архитектурные формы. Внутри здания – отделочные работы. То есть процесс близится к завершению. Думаю, что в этом году сдадим садик", - уточнил сроки окончания работ начальник участка Алексей Усов.

В управлении отметили, что это уже девятый детский сад, построенный по проекту повторного применения. Именно его Минстрой России рекомендовал к тиражированию по всей стране. Подобные здания построены в тюменских микрорайонах Антипино, Плеханово, Ямальский-1 и других. Они отлично показывают себя в процессе эксплуатации.

Всего в Тюменской области строители возводят 19 объектов социального назначения.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство детсадов

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