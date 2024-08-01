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Тюменские мостостроевцы возводят 278 искусственных сооружений на БАМ-2

Экономика, 19:11 22 августа 2024

vk.com/mostostroy_11 | Фото: vk.com/mostostroy_11

942 объекта транспортной инфраструктуры, примерно пополам мосты и трубы, строят в рамках БАМ-2. Работы выполняют разные подрядные организации, оперативное управление над которыми осуществляет команда АО "Мостострой-11".

Тюменский "Мостострой-11" и сам участвует в реализации этого проекта в качестве подрядчика. Специалисты компании строят 278 искусственных сооружений общей длиной 8500 метров на 46 перегонах Байкало-Амурской магистрали в трех субъектах РФ: Хабаровский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия). За 2022-2023 г. завершено возведение 146 искусственных сооружений, еще 132 – планируется закончить до конца 2024 года.

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БАМ-2 – масштабный и очень важный проект. Строительство первой линии Байкало-Амурской магистрали полвека назад гремело на всю страну, сегодня все с нетерпением ждут увеличения пропускной способности Восточного полигона (тандем БАМа и восточной части Транссиба), сообщает пресс-служба компании.

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# БАМ , Мостострой 11

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