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Тюменским налогоплательщикам вернули 33,4 млн рублей по досудебному урегулированию

Экономика, 16:37 23 августа 2024

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

33,4 млн рублей вернули по досудебному урегулированию налогоплательщикам Тюменской области за полгода. Это меньше на 81 %, чем за шесть месяцев годом ранее. Вместе с тем на 22 % сократилось и количество жалоб, сообщает региональное управление ФНС России.

"Анализ деятельности налоговых органов Тюменской области в части досудебного урегулирования налоговых споров в первом полугодии свидетельствует о повышении эффективности работы при рассмотрении жалоб, в том числе за счет выполнения задач, связанных с выявлением причин споров и недопущением их повторного возникновения", – уточнили в налоговой службе.

Направить жалобу можно в электронном виде, лично или по почте. Для оперативности стоит использовать сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Чтобы направить жалобу, включая апелляционную необходимо в разделе "Каталог обращений" выбрать подраздел "Прочие обращения", далее - "Жалоба на акты, действия (бездействие) должностных лиц". Обращение визируется электронной подписью.

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# налоги , УФНС России по Тюменской области

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