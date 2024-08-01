Тюменским налогоплательщикам вернули 33,4 млн рублей по досудебному урегулированию

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

33,4 млн рублей вернули по досудебному урегулированию налогоплательщикам Тюменской области за полгода. Это меньше на 81 %, чем за шесть месяцев годом ранее. Вместе с тем на 22 % сократилось и количество жалоб, сообщает региональное управление ФНС России.

"Анализ деятельности налоговых органов Тюменской области в части досудебного урегулирования налоговых споров в первом полугодии свидетельствует о повышении эффективности работы при рассмотрении жалоб, в том числе за счет выполнения задач, связанных с выявлением причин споров и недопущением их повторного возникновения", – уточнили в налоговой службе.

Направить жалобу можно в электронном виде, лично или по почте. Для оперативности стоит использовать сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Чтобы направить жалобу, включая апелляционную необходимо в разделе "Каталог обращений" выбрать подраздел "Прочие обращения", далее - "Жалоба на акты, действия (бездействие) должностных лиц". Обращение визируется электронной подписью.