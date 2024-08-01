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Александр Моор: все школы Тюменской области готовы к началу учебного года

Общество, 16:47 23 августа 2024

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Все школы Тюменской области прошли проверку и готовы к началу учебного года. Капремонт провели в 39 зданиях, текущий – в 180.

Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона Александр Моор.

К концу 2024 года планируется завершить строительство школы на 1 тыс. 101 место в микрорайоне Мелиораторов Тюмени.

"Ее, напомню, возводим в рамках нацпроекта "Образование", - отметил губернатор.

В целом на подготовку к учебному году из бюджета направили свыше 16,7 млрд. рублей.

Александр Моор напомнил, что в День знаний 2 сентября для ребят пройдёт Единый урок.

"Мы посвятим его Году семьи, 190-летию великого ученого, нашего прославленного земляка Дмитрия Ивановича Менделеева и 80-летию Тюменской области", - добавил он.

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# ремонт школ

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