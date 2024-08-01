Более 1000 экземпляров сибирского осетра выпустили в Иртыш специалисты МЧС
Общество, 14:48 24 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Более одной тыс. экземпляров сибирского осетра выпустили специалисты главного управления МЧС России по Тюменской области и их коллеги в реку Иртыш 24 августа. Выпуск молоди прошел в районе паромной переправы Тобольск – Бекерево, сообщает ведомство.
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Этим важным для восполнения популяции краснокнижной рыбы открыли научную конференцию и международный турнир "Пожарная тяга. Сибирский характер".
Отметим, что в Тобольске стартовали первые соревнования пожарных. Состязания проходят в эти минуты на Красной площади у стен Тобольского кремля.
Видео администрации Тобольска.