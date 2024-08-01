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В Тюмени задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Происшествия, 16:18 28 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали оперативники в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен мужчина 1970 года рождения с травмой, поступило в дежурную часть. Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом основания черепа.

Сотрудники полиции, опросив потерпевшего, установили, что повреждения ему нанес знакомый. Ранее судимый подозреваемый 1979 года рождения задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина рассказал, что в вечернее время в ходе распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошла ссора, которая привела к драке. Злоумышленник нанес своему оппоненту удары руками и ногами, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальная санкция статьи - восемь лет лишения свободы. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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# уголовное дело

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