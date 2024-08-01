  • 29 августа 202429.08.2024четверг
  • USD91,4449
    EUR102,0798
  • В Тюмени 20..22 С 7 м/с ветер западный

Дорогу к с. Горнослинкино Уватского района отремонтируют

Экономика, 16:09 29 августа 2024

фото администрации Уватского района | фото администрации Уватского района

Более шести километров покрытия обновят на дороге Подъезд к с. Горнослинкино Уватского района. Кроме того, установят новые опоры для улучшения уличного освещения, сообщает ГУС Тюменской области.

Это один из 50 участков региональных дорог, которые ремонтируют в текущем сезоне. Общая протяженность ремонта на региональных трассах составит 181,7 км. Всего в этом сезоне благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет приведено в нормативное состояние 254,3 км дорожного полотна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект «Безопасные качественные дороги» , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:09 29.08.2024Дорогу к с. Горнослинкино Уватского района отремонтируют
15:47 29.08.2024Объем средств на счетах жителей Тюменской области в Сбербанке растет рекордными темпами
13:19 29.08.2024Три новых объекта здравоохранения будут принимать жителей Тобольского района
10:09 29.08.2024Более 180 километров линий электропередачи отремонтируют в Тюмени в 2024 году