Дорогу к с. Горнослинкино Уватского района отремонтируют

| фото администрации Уватского района | фото администрации Уватского района

Более шести километров покрытия обновят на дороге Подъезд к с. Горнослинкино Уватского района. Кроме того, установят новые опоры для улучшения уличного освещения, сообщает ГУС Тюменской области.

Это один из 50 участков региональных дорог, которые ремонтируют в текущем сезоне. Общая протяженность ремонта на региональных трассах составит 181,7 км. Всего в этом сезоне благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет приведено в нормативное состояние 254,3 км дорожного полотна.