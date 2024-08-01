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Тепловые сети Тобольска полностью готовы к зиме

Экономика, 12:32 30 августа 2024

Все 28 котельных в Тобольске завершили подготовку к осенне-зимнему периоду. Готовность тепловых сетей к холодам составляет 99,9%, сообщает пресс-служба администрации города.

В полном объеме завезено дизельное топливо, сформирован запас оборудования и материалов на случай аварийно-восстановительных работ.

В плановом порядке проводится ремонт участка городского коллектора в районе ул. Ремезова и Полонского. Протяженность трубы составляет 3,4 км, она отводит 70% стоков с территории всего Тобольска.

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# подготовка к зиме , ремонт , Тобольск

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