Тепловые сети Тобольска полностью готовы к зиме

Все 28 котельных в Тобольске завершили подготовку к осенне-зимнему периоду. Готовность тепловых сетей к холодам составляет 99,9%, сообщает пресс-служба администрации города.

В полном объеме завезено дизельное топливо, сформирован запас оборудования и материалов на случай аварийно-восстановительных работ.

В плановом порядке проводится ремонт участка городского коллектора в районе ул. Ремезова и Полонского. Протяженность трубы составляет 3,4 км, она отводит 70% стоков с территории всего Тобольска.