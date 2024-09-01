Владимир Якушев: стремление к знаниям — это основа развития человечества

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Стремление к знаниям — это основа развития человечества. Познавая мир, объясняя его законы, мы совершаем открытия и создаем новейшие технологии, обеспечиваем развитие всех сфер деятельности, сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что образование было и остается в центре внимания органов власти регионов Уральского федерального округа. Благодаря федеральной поддержке, нацпроекту "Образование" в субъектах Урала и Западной Сибири каждый год строятся новые и преображаются старые школы. В аудиториях появляется современное оборудование. Растет квалификация педагогов. Расширяются возможности дополнительного образования детей, совершенствуется система профориентации школьников.

Цель этой большой работы — помочь детям раскрыть свои способности, обрести уверенность, реализовать свой потенциал на благо Родины.

"Дорогие школьники и родители! Уважаемые педагоги и наставники! Каждый год первого сентября открывается новая страница в дневнике и в жизни. Пусть на странице 2024–2025 учебного года будет место для отличных оценок, интересных открытий, новых друзей и замечательных достижений. Пусть будет место для добрых дел и хороших поступков. Успехов, вдохновения и энергии для больших свершений", — сказал Владимир Якушев.