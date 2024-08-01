Тюменских школьников ждут экскурсии по дорожной безопасности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсии по дорожной безопасности проведут для тюменских школьников сотрудники Госавтоинспекции в начале нового учебного года.

В школах пройдут уроки дорожной безопасности, а для практического закрепления знаний ПДД - экскурсии на близлежащие перекрестки.

Школьникам, которые отвыкли за лето от интенсивного дорожного движения, важно вспомнить главные принципы безопасности на дорогах для пешеходов.

Для первоклассников в образовательных учреждениях пройдут праздники посвящения в пешеходы, им вручат более 25 тыс. специальных свидетельств юного пешехода с маршрутом безопасности "дом-школа-дом".