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Тюменских школьников ждут экскурсии по дорожной безопасности

Общество, 15:57 31 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсии по дорожной безопасности проведут для тюменских школьников сотрудники Госавтоинспекции в начале нового учебного года.

В школах пройдут уроки дорожной безопасности, а для практического закрепления знаний ПДД - экскурсии на близлежащие перекрестки.

Школьникам, которые отвыкли за лето от интенсивного дорожного движения, важно вспомнить главные принципы безопасности на дорогах для пешеходов.

Для первоклассников в образовательных учреждениях пройдут праздники посвящения в пешеходы, им вручат более 25 тыс. специальных свидетельств юного пешехода с маршрутом безопасности "дом-школа-дом".

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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