Just Dance, настольные игры и мюзикл: в Тюмени проходит молодёжный день

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежный день проходит в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 1 сентября. Тюменцы могут посетить интерактивные лекции, открытые мастер-классы, увидеть выступления творческих коллективов региона.

"Завершились 23 дня работы инфопарка в августе. За это время у нас было 117 тысяч посетителей, были презентованы все муниципальные образования региона. В сентябре мы стартуем с тематических отраслевых дней. В День знаний — это молодежный день, где мы представляем для молодых ребят возможности, где команды расскажут о своих достижениях и поделятся планами", — сказала корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

На площадке Цветного бульвара работает интерактивная выставка с дополненной реальностью. Посетители могут отсканировать qr-код и узнать о молодежных пространствах региона. Рядом открыта фотовыставка "В семье", танцуют любители Just Dance, а также презентуют свои инициативы представители Студсовета Тюменской области. В этот день ребята открыли регистрацию на проект "Студент года".

"Мы выявим лучших студентов в 30 направлениях. Например, творческое или медицинское. Заявки принимаем онлайн в нашей группе, но и здесь можно отсканировать qr-код, чтобы стать участником. Еще мы сегодня выдаем предсказания на учебный год, можно выиграть наклейки или небольшие сувениры", — поделилась член Студсовета региона, студентка ТюмГУ Ольга Щеткова.

С 15 часов стартовал мини-фестиваль, где все желающие смогут поиграть в настольные игры и потанцевать. Ближе к вечеру начнутся мастер-классы по созданию мягкой игрушки, плетению браслета из бисера и эко-спектакль "Свалка", который начнется в 17 часов 30 минут.

"Я ждал такого события почти год! Потому что первое сентября — это начало встречи со всеми моими однокурсниками. А здесь мне все нравится, танцуем Just Dance, отвлекаться некогда", — поделился эмоциями Павел.

Завершением дня станет показ с 20 часов мюзикла "Реальный двор" о чрезмерной уверенности гаджетами среди молодого поколения.

Возрастное ограничение: 0+.

Виктория Макарова