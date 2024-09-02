Тюменский медуниверситет принял рекордное количество первокурсников

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1 тыс. 600 человек - рекордное количество первокурсников принял Тюменский медицинский университет в новом учебном году. Обучение в вузе начинают будущие врачи из разных регионов России и из-за рубежа.

"Тюменский медицинский университет верен традициям, соблюдайте их и вы. Чтите ваших учителей, двигайтесь вперед к знаниям, не отступайте, если будет сложно. Ближайшие годы, однако, пройдут не только за обучением. Вас ждут социальные и творческие мероприятия, поездки на конференции, у вас появятся новые друзья. Студенческие годы – лучшая пора жизни, наслаждайтесь ею. С праздником, дорогие первокурсники!" - поздравил студентов ректор ТМУ Иван Петров.

Более 220 иностранных первокурсников зачислены в вуз. На торжественных линейках прошел парад флагов 42 стран – партнеров медицинского университета, в их числе государства Азии, Африки, Латинской Америки.

Впервые студентами ТМУ стали выходцы из Гаити, Мавритании и Молдовы.

"Про Тюменский медицинский университет узнала из социальных сетей. Здесь есть мои соотечественники, я увидела некоторые городские достопримечательностями. Мне все нравится, хотя немного беспокоит прохладный климат. Ну что же, буду привыкать", - рассказала студентка Института клинической медицины Шайме Идаали.

Из общего числа первокурсников 617 - приняты на бюджетные места, в том числе 310 – в рамках целевого приема. Самые популярные специальности: лечебное дело, стоматология и педиатрия.