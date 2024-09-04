Ординаторы ТМУ начнут обучаться по новой специальности "Колопроктология"

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Ординаторы Тюменского медицинского университета проявили интерес к направлению "Скорая медицинская помощь" и новой специальностью ординатуры стала "Колопроктология". Возглавили список наиболее востребованных терапевтические и хирургические специальности, сообщает пресс-служба вуза.

Учебный год в ординатуре начали 447 человек, заняты все бюджетные места. В числе зачисленных - выпускники ТМУ и обладатели дипломов медицинских вузов других регионов и стран. Узкие специальности получат также 12 молодых врачей из Колумбии, Анголы, Эквадора, Египта, Индии и Ирана, которые этим летом завершили обучение по программам специалитета Тюменского медицинского университета.

Большинство абитуриентов были приняты на основании результатов первичной специализированной аккредитации, остальные выдержали вступительные испытания.

"Срок обучения в ординатуре по сравнению с прошлым годом не изменился - два года. Исключение составляют специальности "Сердечно-сосудистая хирургия", подготовка по которой занимает три года, и "Пластическая хирургия" - пять лет. Новшество этого года - в том, что после первого года обучения ординатор может получить доступ к осуществлению медицинской деятельности на должности врача-стажера", - пояснила начальник управления подготовки кадров высшей квалификации Тюменского медицинского университета Ксения Викулова.