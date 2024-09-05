Двое тюменцев вошли в Книгу почета преподавателей российских вузов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преподаватели Тюменского госуниверситета Анастасия Гафнер и Оксана Кипина стали победителями конкурса "Золотые имена высшей школы". Их имена занесут в Книгу почета преподавателей российских вузов.

Старший преподаватель кафедры общей и социальной педагогики ТюмГУ Анастасия Гафнер отмечена в номинации "Молодые научные и педагогические таланты", кандидат педагогических наук Оксана Кипина — в номинации "За развитие студенческого, научного, конкурсного и олимпиадного движения", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов и ученых, которые внесли значительный вклад в развитие российского высшего образования и науки. В этом году в нем участвовали 1 тыс. 224 педагогов из 75 регионов России.