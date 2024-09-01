В Тюменской области за пять лет увеличилась численность семей с детьми на 7 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За последние пять лет численность семей с детьми в Тюменской области увеличилась на 7% и на 1 июля 2024 года составила более 268,6 тысяч, многодетных семей стало больше на 38 %, их в регионе более 39,6 тысяч. Это было отмечено на заседании комитета Тюменской областной думы по социальной политике, где была рассмотрена демографическая ситуация в нашем регионе.

Тюменская область, по словам председателя комитета Ольги Швецовой, является одним из благополучных в демографическом отношении регионов страны. В Тюменской области выработаны эффективные меры по улучшению демографической ситуации. В рамках национального проекта "Демография" решается несколько задач, среди которых укрепление репродуктивного здоровья, поддержка работающих родителей, формирование ценностной основы повышения рождаемости.

"Немаловажное значение имеет и финансовая помощь семьям. Одна из мер поддержки - региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей. Он был введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография", - отметила Ольга Швецова.

Региональный материнский капитал в Тюменской области выплачивается на первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года. В 2023 году его получили 6 616 семей, в 1 полугодии 2024 года – 2 723 семьи.

В поддержке нуждаются молодые семьи, где возраст супругов не превышает 36 лет. Им предоставляют социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Первоочередное право на это имеют молодые многодетные семьи. Размер социальной выплаты составляет 30-35 % от расчетной стоимости жилья. С 2006 года по 1 августа 2024 года улучшили жилищные условия 20,8 тыс. семей. На предоставление социальных выплат было направлено 17,97 млрд руб., в которых доля федерального бюджета – 11,2% (2,0 млрд руб.). Приобретено (построено) 1,6 млн кв. м жилья.