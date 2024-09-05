Более трех тысяч уральских студентов взяли в этом году кредиты на образование

С начала 2024 года более трех тысяч студентов из Уральского федерального округа и Республики Башкортостан оформили в Сбербанке образовательных кредитов на сумму, превышающую 280 млн рублей. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего образовательных кредитов взяли студенты из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Чаще всего образовательные кредиты берут для обучения в Уральском федеральном университете. Далее по популярности идут Тюменский государственный университет, Башкирский государственный университет и Уральский государственный юридический университет.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка: "Вопросы образования и развития взаимоотношений с вузами, имеют для нас важное значение, поэтому мы всегда поддерживаем стремление ребят к получению новых знаний и освоению самых востребованных профессий. Ведь люди, окончившие университет, помогают раскрывать социально-экономический потенциал регионов. Один из ключевых приоритетов Сбера – обеспечение доступности качественного образования как для студентов, так и для школьников, которые только планируют поступать в вуз. Именно поэтому мы активно поддерживаем программу льготного кредитования, которая позволяет решать эту важнейшую задачу".

Анастасия Чигак, студентка: "В этом году я поступила в Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева на факультет правового регулирования предпринимательской деятельности. Решила взять образовательный кредит в Сбере, потому что для меня это наиболее экономически выгодный вариант и родители полностью поддержали меня. Они помогли сориентироваться в выборе банка и подсказали, как правильно оформить заявку. Мне кажется, что самый большой плюс образовательного кредита в том, что абитуриент может выбрать вуз, в котором хочет обучаться и реализовать себя без значительного ущерба своему бюджету и бюджету родителей. С таким кредитом будет гораздо проще получить профессию мечты и устроиться на желаемую работу".

Образовательный кредит — это целевой кредит, для него характерны более низкая процентная ставка, льготные условия по платежам и длительный срок погашения. Такой кредит позволяет оплатить до 100 % стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах. Оплата обучения осуществляется траншами за каждый семестр или академический год.

Процентная ставка по кредиту составляет 3 %. Таким образом, если пятилетнее обучение в вузе стоит 500 тысяч рублей, то по условиям кредита ежемесячный платеж в первый год составит 40 % от начисленных процентов — около 100 рублей в месяц. Второй год — 60 % (300 рублей). С третьего года и до конца обучения (плюс девять месяцев после его окончания) — 100 % (1000 рублей). Когда льготный период закончится, ежемесячный платёж вырастет, поскольку выпускник начнёт погашать основной долг. Период погашения кредита после окончания вуза составляет 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно.

Оформить кредит может только сам студент. Для подачи заявки нужно иметь постоянную или временную регистрацию в России. Если студенту меньше 18 лет, понадобится согласие одного из родителей. Справка о доходе не нужна. Пакет документов включает заявку на кредит, паспорт с отметкой о регистрации, договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг и счёт на оплату обучения. Подать заявку можно в любом отделении Сбера, банк её сразу рассмотрит.

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