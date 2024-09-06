В Тюменской области разрабатывают программу привлечения детей и молодежи в учреждения культуры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу привлечения детей и молодежи в учреждения культуры представят участникам Совета по культуре Тюменской области "От истоков к будущему". Встреча проходит в обновленной библиотеке им. Константина Лагунова 6 сентября.

План действий по качественному предоставлению услуг подрастающему поколению разработан, муниципалитетам необходимо обсудить пути его внедрения в жизнь.

"Все предложения объединены в семь блоков. Первое – это развитие инфраструктуры, мы будем и далее ремонтировать, модернизировать библиотеки, дома культуры, креативные пространства. Второе – мы должны сформировать продукт, который будет востребован у молодежи. Делаем упор на культурно-образовательные проекты, таких примеров много. Их необходимо внедрять в муниципалитетах. И важно работать с информационной политикой отрасли, правильно подавать новости, анонсы на сайтах и в соцсетях", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Также специалисты региональной культуры сделают акцент на ценовую политику. Для этого будет еще больше акций, таких как "Семейная пятница", которые позволяют покупать билеты на события со значительной скидкой. Продолжится работа по популяризации "Пушкинской карты".

Окончательный вариант региональной программы по работе с детьми и молодежью сотрудники культуры представят на федеральном уровне до 30 ноября.

Также на совете по культуре администрация Тюмени поделится опытом работы с инвесторами, застройщиками по созданию новых объектов культуры. Это филиал Детской художественной школы им. Митинского в ЖК "Айвазовский" и новое отделение школы "Гармония", которое откроют по ул. Федюнинского в конце сентября.

Напомним, Совет по культуре Тюменской области работает два года. Его возглавляет глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, который считает, что совет позволяет муниципалитетам обмениваться лучшими практиками в отрасли, охватывать культурными мероприятиями еще больше жителей. Участников совета, помимо деловой программы, ожидают экскурсии по выставкам музея Словцова - "80 лет вместе" Союза художников и "Культурный слой" современных тюменских художников. Они примут участие в открытии арт-объекта "Семья" питерского художника и дизайнера Андрея Люблинского.

Добавим, делегация Тюменской области участвует в Санкт-Петербургском международном культурном форуме 12-14 сентября. На нем презентуют новый национальный проект "Семья", одна из его составных частей – культура.

Анжела Лебедева