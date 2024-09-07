В Тюмени около двух тысяч горожан участвуют в фестивале на озере Тихом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около двух тысяч горожан разного возраста, семьями участвуют в разных тематических локациях семейного фестиваля "Пошумим на Тихом" на одноимённом озере 7 сентября. Компания "Брусника" второй год проводит событие для объединения жителей и привлечения внимания к водному объекту, природе и экологии.

"Общий объём работ по ревитализации озёра завершён. Но мы продолжаем его поддерживать и контролировать. Также по обращениям тюменцев сделаем площадку для выгула собак, согласовали этот вопрос с управой округа. Павильон с общественным туалетом и кофейней организуем в следующем году. Сейчас занимаемся его проектом, подготовкой земельного участка", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работу над очисткой озера Тихое, посадкой растительности, выпуском в водоём различных видов рыб велась четыре года. Сотрудники компании продолжают озеленять прилегающую территорию. Так, сюда "переехали" три возрастные голубые ели с ул. Минской. Большой упор сделан на северную часть озера, где благоустройство идёт совместно с муниципалитетом.

Исследование водоема - на постоянном контроле.

"Мы ведём мониторинг зоохимического состояния, уровень воды. Озеро относится к бассейну реки Тура. В следующем году будем здесь внедрять дождевые сады, они повлияют на повышение уровня воды в Тихом", - заверил Корчагин.

Тюменцы семьями с детьми с 14 часов посетили мастер-классы, игровые зоны, послушали лекции. Они узнали о том, что было сделано для того, чтобы Заречная часть Тюмени получила водоём с инфраструктурой, который стал точкой притяжения горожан.

Первый фестиваль "Пошумим на Тихом" собрал 1,5 тыс. человек.

Впереди большая концертная программа с участием джазовых коллективов Тюмени, Самары и Москвы. Завершится все фейерверком.

Только раз в году пошуметь на Тихом, побеспокоить карпов, белого амура и толстолобика станет традицией.

Анжела Лебедева