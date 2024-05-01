Белый амур, толстолобик и карп появились в тюменском озере Тихом

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 кг белого амура и толстолобика выпустили специалисты компании "Брусника" в озеро Тихое в Заречном микрорайоне Тюмени 15 мая. В апреле сюда поселили 50 кг карпа. Мальков размером от 100 до 200 граммов закупили в Рефтинском питомнике Свердловской области.

"Во время перевозки нужно было обеспечить рыбу воздухом и чистой водой. Долго промывали мальков, у них жабры были сильно забиты грязью. Затем посадили их в бочки, запустили туда кислород, и много льда пришлось с собой везти, чтобы поддерживать температуру", - пояснил специалист компании "Брусника" по рыборазведению и содержанию озера Андрей Шелпаков.

Карп, амур и толстолобик дополняют друг друга и помогают выжить. Карп копает дно и съедает всё, что на нём лежит, подкапывает растительность. Амур, или водная корова, ест траву и водоросль, подбирает всё за карпом. Толстолоб - санитар водоёма - плавает с открытым ртом собирает всё в толще воды и фильтрует воду.

Накануне новоселья ценных пород рыб в водоем запустили микроводоросли – уникальный штамм, который дает питание рыбе, поднимает кислород в воде, очищает ее. Специалисты продолжат разводить водоросли и вносить в озеро специальные бактерии.

"Будем наблюдать по анализу воды, что рыба съедает и что оставляет за собой, как работают микроводоросли. Зимой здесь сделаем аэрацию, чтобы вся рыба выжила. Подготовим две зимовальные ямы, местоположение уже определили. Эхолокация и картина дна у нас есть", - отметил Андрей Шелпаков.

Горожан убедительно просят не открывать охоту на обитателей озера. Рыбе нужно подрасти, чтобы она дала потомство. На это уйдет примерно полтора-два года. После чего рыбаки смогут извлечь карпа, толстолобика или белого амура весом до 15 кг.

Зарыбление – последний этап ревитализации озера Тихое. До конца сезона компания проведет посадку растений. Здесь, кстати, на берегу появились три возрастные ели, их по зиме переселили с территории Минского рынка, где сейчас развернута еще одна стройплощадка компании.

"На территории озера Тихое планируется строительство небольшого инфраструктурного объекта – павильон, в котором могут быть кафе, аренда оборудования для пикников, рыбалки, проката коньков зимой. Когда проект полностью реализуем, передадим его на баланс администрации Тюмени. Уже управляющая компания будет следить за дальнейшим жизненным циклом объекта", - рассказал директор филиала компании "Брусника" в Тюмени Виктор Корчагин.

Ревитализация озера Тихое – один из первых шагов по внедрению нового подхода к рекреационному каркасу Тюмени. По мнению застройщиков, у горожан должно быть больше таких мест, как в Заречном микрорайоне. Для этого эксперты вместе с администрацией Тюмени готовы рассматривать город с точки зрения пешеходной доступности, транспортной логистики и зон отдыха людей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Линейный парк на дамбе в районе ДОКа может быть соединен с Затюменским экопарком посредством старого русла реки Бабарынка. Можно соединить озеро Тихое и аллею Ольховского – это все вывести к береговой линии, а там мост, который появится в перспективе. Он может связать эту территорию с центральной частью города", - уточнил Корчагин.

Напомним, компания "Брусника" четыре года работала над комплексным развитием территории Зареки. На реализацию проекта ревитализации озера и благоустройство прилегающей территории было направлено более 220 млн рублей.

Анжела Лебедева