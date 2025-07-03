Андрей Хан стал полуфиналистом Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли"

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области Андрей Хан стал полуфиналистом Всероссийского конкурса "Лидеры строительной отрасли". Он и еще 299 управленцев со всей страны стали лучшими на отборочных этапах, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Участвую в конкурсе, чтобы пройти теоретические и практические испытания. Подобные события дают возможность расширить свой кругозор, познакомиться с новыми интересными людьми. А самое ценное – те знания и умения, которые я смогу приобрести, буду использовать в своей работе. Желаю всем удачи на конкурсе. Проигравших не будет", - поделился полуфиналист.

Впереди интенсивная образовательная программа: стратегические сессии, тренинги и мастер-классы с ведущими российскими экспертами. В финал пройдут 200 участников, которые встретятся в августе в Ярославле. Андрей Хан посвятит свой проект на конкурсе проведению строительного контроля объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция которых предусмотрены концессиями.

Отметим, Андрей Хан возглавил дирекцию осенью2024 г. Коллектив бюджетного учреждения выступает заказчиком и контролирует строительство в регионе крупных коммунальных объектов, сопровождает муниципалитеты по вопросам возведения и реконструкции необходимой инфраструктуры. Специалисты под его руководством ведут модернизацию коммунальных систем в подшефном Краснодонском округе ЛНР.

Конкурс проводит Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя России.