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ТюмГУ проведет для студентов олимпиаду "Антикоррупция"

Общество, 09:51 11 сентября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студентов российских и зарубежных вузов приглашают поучаствовать в олимпиаде "Антикоррупция", которую проводит Тюменский госуниверситет. Для участия в отборочном дистанционном этапе олимпиады необходимо пройти регистрацию до 4 октября. Затем участнику предоставят доступ к конкурсным заданиям. Время выполнения ограничено, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Очный финал олимпиады пройдет с 5 по 7 декабря на площадке Института государства и права ТюмГУ. Он включает индивидуальные и командные состязания, решение практических конкурсных заданий по антикоррупционной тематике. Итоги олимпиады разместят на официальном сайте организатора.

Отметим, в 2023 году олимпиада объединила студентов из 35 российских регионов, а также Бразилии и Китая.

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# олимпиада , ТюмГУ

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