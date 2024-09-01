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Две трети кредитов предприниматели Тюменской области получают в Сбере онлайн

Экономика, 14:15 10 сентября 2024

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Тюменские предприниматели переходят на онлайн-кредитование. Две трети кредитов представители малого и микробизнеса Тюменской области получают в Сбере дистанционно. Чаще всего онлайн-кредиты оформляют предприятия розничной и оптовой торговли.

Всего за 7 месяцев 2024 года через мобильное приложение СберБизнес кредиты оформили более 2,5 тысяч предпринимателей. Объем финансирования превысил 3 млрд рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка: "Самый ценный ресурс любого предпринимателя — это его время. И это время необходимо инвестировать в развитие бизнеса, а не в мелкие задачи. Понимая эту потребность, мы постоянно развиваем и улучшаем наши онлайн-сервисы, чтобы оформление банковских услуг было для наших клиентов простым и удобным. Поэтому, чтобы предприниматели не тратили время на визиты в офис и сбор документов, мы предоставили им возможность получать финансирование, не выходя из своего рабочего кабинета".

Несколько лет назад процесс оформления кредита занимал до 10 дней: клиенту нужно было заполнить заявку в отделении банка, собрать пакет документов, затем снова обратиться в офис для подписания кредитного договора — и только после этого деньги перечислялись на счет. В 2021 году Сбер запустил сервис онлайн-кредитования бизнеса в мобильном приложении, поэтому теперь клиенты банка могут получить кредит за три минуты. Для этого нужно подать заявку в интернет-банке СберБизнес и дождаться расчета одобренной суммы. После получения одобрения можно заполнить заявку на получение кредита.

Татьяна Григорьева, предприниматель: "Приложение СберБизнес позволяет мне управлять финансами в любое время и в любом месте. Интерфейс приложения удобен и интуитивно понятен. Чтобы подать заявку на кредит, я сначала оценила свой кредитный потенциал, а затем отправила запрос на получение займа. Решение было получено в кратчайшие сроки. По моему мнению, этот сервис является хорошим инструментом, помогающим экономить время, которое можно посвятить развитию собственного дела, вместо сбора бумаг и посещений банковских отделений".

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erid: 2Vtzqwm49Rq, ПАО Сбербанк

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