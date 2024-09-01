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Сильнейших борцов определят на городских соревнованиях в Тюмени

Общество, 09:29 11 сентября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по спортивной борьбе в дисциплине "греко-римская борьба" пройдут в Тюмени на базе спортивной школы "Прибой" (СК "Строймаш", ул. Индустриальная, 49а) 14 сентября. Начало соревнований в 10 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участниками состязаний станут спортсмены 2007 года рождения и старше, а также 2008-2009 и 2010-2011 г.р.

Победителей наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

Возрастное ограничение: 6+

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